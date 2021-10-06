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العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تسجل أعلى مستوى في 12 عاما

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سي إن بي سي – صعدت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 9% اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في 12 عاما بينما تبقي أسعار عالمية قياسية الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قويا.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بأكثر من 21% للشحنات تسليم نوفمبر و23% لشحنات ديسمبر مسجلة مستويات قياسية مرتفعة جديدة بفعل مخاوف من أن بضع دول أوروبية لن يكون لديها مخزونات كافية لموسم التدفئة الشتوية القادم.

ويجري تداول الأسعار في آسيا أيضا قرب مستويات قياسية مرتفعة بينما تتنافس الصين ومشترين كبار آخرين للغاز الطبيعي المسال على شحنات متاحة لتلبية طلب متزايد على هذا النوع من الوقود.

وأشار متعاملون إلى أن أسعار الغاز في الولايات المتحدة ترتفع على الرغم من توقعات ببقاء الأحوال الجوية في البلاد أكثر اعتدالا من المستويات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام حتى أواخر أكتوبر.

وارتفعت العقود الأمريكية للغاز تسليم الشهر التالي 53.7 سنت، أو 9.3%، لتسجل عند التسوية 6.312 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2008.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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