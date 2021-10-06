فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك تسعى لجمع ما يقارب مليار دولار من طرح أولي

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سي ان بي سي _ قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية، إن شركة “فرتيجلوب ” التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس وأدنوك الإماراتية، تسعى لجمع ما بين 750 مليون دولار إلى نحو مليار دولار من خلال طرح أولي في سوق أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت الشركة قد أعلنت أمس الثلاثاء عن نيتها لطرح حصة 13.8% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي وقت لم تفصح فيه الشركة عن الجدول الزمني لعملية الطرح، قال مصدر في أحد البنوك العاملة على الصفقة لـCNBC عربية إن اكتتاب المؤسسات سيستمر في الفترة ما بين 13-19 أكتوبر الجاري فيما ينتظر أن تتم عملية التسعير في 20 أكتوبر مع توقعات ببدء التداول على السهم في 27 أكتوبر الجاري.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 على 42% لشركة أدنوك الإماراتية و58% لشركة “OCI” التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس والمدرجة في بورصة يورو نكست.
ووفقا لما ذكرته المصادر لـ CNBC عربية، سيحتفظ ساويرس بحصة أغلبية في الشركة فيما ستبلغ حصة أدنوك في الشركة بعد الطرح نحو 36.2%.
ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن البنوك العاملة على الصفقة هي بنك أبوظبي الأول وHSBC وGoldman Sachs والمجموعة المالية هيرميس.
وحول إمكانية رفع الحصة المعروضة، قالت المصادر لـ CNBC عربية إن الشركة قد تلجأ لزيادة حصة العرض إذا ما اقتضت الضرورة.
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