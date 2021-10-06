الليرة التركية تهوى قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق متجاوزة 8.92 مقابل الدولار

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– تراجعت الليرة التركية لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار يوم الأربعاء، مقتربة من أدنى مستوى على الإطلاق الذي سجلته الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة.
صعد الدولار بدعم مخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من الفيدرالي الأمريكي.
وبلغت الليرة 8.9250 في الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، مقتربة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.9490 الذي وصلت إليها في 29 سبتمبر وسط مخاوف بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
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