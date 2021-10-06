أسهم أرامكو السعودية تقفز 1.7% بداية التعاملات بدعم صعود أسعار النفط

وكالات _ ارتفع سهم أرامكو السعودية خلال مطلع تعاملات اليوم الاربعاء مكاسب تجاوزت 1.7%، وهي الجلسة الخامسة من المكاسب. مخاوف الإمدادات تقود أسعار النفط للصعود.. برنت يقفز لذروة 3 سنوات إلى 83.2 دولار للبرميل ويتداول السهم عند مستوى 37.65 ريالا للسهم، ما يجعل قيمة الشركة السوقية تتخطى 2 تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019. ويأتي تسجيل سهم “أرامكو السعودية” أعلى مستوى فيما يقرب من عامين، تزامن ارتفاع أسعار النفط منذ مطلع العام الجاري، حيث تجاوز خام برنت مستوى 83 دولار أمس، كأعلى مستوى منذ 3 سنوات وبمكاسب تقترب من 60 في المائة منذ بداية العام.

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