البورصة تتجاهل مبيعات المؤسسات وتصعد 0.24% بداية التعاملات

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.24%، ليتداول عند مستوى 10457 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.32% و 0.31 على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 37.940 مليون جنيه على 119 شركة من خلال 1.968 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 20 شركة مقابل تراجع 7 شركات بينما لم تتغير أسعار 92.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 844.655 ألف جنيه، منها 754.494 ألف جنيه للأفراد، و90.162 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 772.228 ألف جنيه، منها 695.845 ألف جنيه للمؤسسات، و76.383 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.616 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 2.767 مليون جنيه، مقابل 1.130 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % البويات والصناعات الكيماوية – باكين 19.97 20.65 3.41 الإسماعيلية مصر للدواجن 10.75 11.08 3.07 سيدي كرير للبتروكيماويات 8.8 9.06 2.95 مصر الوطنية للصلب- عتاقة 1.806 1.854 2.66 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك 1.768 1.808 2.26

الأسهم الأكثر انخفاضا