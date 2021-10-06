مبيعات التجزئة في منطقة اليورو دون التوقعات خلال أغسطس

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– أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت دون المتوقع في أغسطس، إذ كبح المستهلكون الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والتبغ.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وذلك دون تغير عن العام السابق.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.8 بالمئة وارتفاع 0.4 بالمئة على أساس سنوي.
وقال يوروستات إن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعت 1.7 بالمئة على أساس شهري و1.9 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام على الرغم من ارتفاع المبيعات عبر الطلب من خلال البريد والإنترنت.
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