مال وأعمال

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو دون التوقعات خلال أغسطس

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو جاءت دون المتوقع في أغسطس، إذ كبح المستهلكون الإنفاق على الأطعمة والمشروبات والتبغ.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على طلب المستهلكين، في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، وذلك دون تغير عن العام السابق.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة شهرية 0.8 بالمئة وارتفاع 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تراجعت 1.7 بالمئة على أساس شهري و1.9 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام على الرغم من ارتفاع المبيعات عبر الطلب من خلال البريد والإنترنت.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو دون التوقعات خلال أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا