- 1/3
- 2/3
- 3/3
– ارتفع الدولار اليوم الأربعاء وسط قلق من أن يحفز ارتفاع أسعار الطاقة التضخم ورفع أسعار الفائدة، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات حول توقيت تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة.
مخاوف الإمدادات تقود أسعار النفط للصعود.. برنت يقفز لذروة 3 سنوات إلى 83.2 دولار للبرميل
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.9 بالمئة إلى 0.6891 دولار، وانخفض الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7265 دولار.
وعلق اليورو تحت مستوى 1.16 دولار وبلغ في أحدث تعاملات 1.1567 دولار، ليكون أعلى قليلا من أدنى مستوى في 14 شهرا البالغ 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
وانخفض الين إلى أدنى مستوياته في أسبوع إلى 111.79 للدولار بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي يمكن أن تجتذب تدفقات استثمار من اليابان.
وحصل الدولار على الدعم مع ترقب المستثمرين بدء الاحتياطي الاتحادي في تقليص مشترياته من الأصول هذا العام وتمهيد الطريق للخروج من مستويات أسعار الفائدة المرتبطة بالجائحة قبل فترة طويلة من البنوك المركزية في أوروبا واليابان.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 94.082.
وتراجع الدولار الكندي عن أعلى مستوى له في شهر وهبطت الكرونة النرويجية عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
وتعافى الجنيه الإسترليني من بعض موجات البيع المكثفة التي شهدها الأسبوع الماضي مقابل الدولار، لكنه فقد الزخم خلال جلسة التعاملات الآسيوية وانخفض 0.4 بالمئة إلى 1.3570 دولار، ليكون أقل بقليل من ذروة ثلاثة أسابيع مقابل اليورو التي بلغها يوم الثلاثاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار الأمريكي يصعد مع تنامي مخاوف التضخم بعد قفزة أسعار الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.