إقالة وزير المياه والري الإثيوبي في التشكيل الجديد لحكومة آبي أحمد

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وكالات _ وافق مجلس النواب الإثيوبي، بأغلبية الأصوات، على تعيين 22 وزيرًا في حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لوزراء إثيوبيا.
وأظهرت قائمة الوزراء المعينين الجدد إقالة وزير المياه والري سيليشي بيكيلي، وتعيين دكتور مهندس حبتامو عطيفا خلفًا له، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن الوزراء 22 الجدد رشحهم رئيس الوزراء آبي أحمد، ثلاثة منهم من أعضاء المعارضة.
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