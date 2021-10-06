البنك الأهلي يعلن إعفاء عملاء القروض الشخصية من المصاريف الإدارية

أطلق البنك الأهلي المصري حملة ترويجية اعتبارا من بداية شهر أكتوبر الحالي، تستهدف عملاء القروض الشخصية.

وصرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع أن الحملة تستهدف إعفاء العملاء من المصاريف الإدارية الخاصة بالقروض الشخصية وذلك لفترة محدودة، سعيا لتلبية كافة احتياجات العملاء المختلفة وهو ما يأتي تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، بما يمكن العملاء من سداد المصاريف وشراء الاحتياجات المدرسية، مشيرا الى أن الحملة الترويجية يتيحها البنك من خلال كافة فروعه.

وأضاف سوس أن البنك يتيح باقة متنوعة من برامج القروض الشخصية لتلبيه احتياجات شرائح مختلف فئات العملاء، سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام، وكذا موظفي شركات البترول والشركات المتعددة الجنسيات والشركات الخاصة المدرجة بالبنك، إضافة الى أصحاب الأعمال والمهن الحرة وأصحاب المعاشات، حيث يصل مبلغ التمويل الذي يتيحه البنك إلى 3 مليون جنيه لبعض شرائح العملاء وبفترات سداد تصل إلى 12 عام دون الحاجة إلى ضامن، مع تمتع العميل بتأمين مجاني على الحياة والعجز الكلي طوال فترة سداد التمويل.

وأكد كريم سوس أن محفظة القروض الشخصية بالبنك الأهلي المصري، تأتي في مقدمة المنتجات الأكثر استحواذا بمحفظة أصول التجزئة المصرفية بالبنك، حيث بلغ اجمالي حجم محفظة القروض الشخصية ما يعادل حوالى 79% من محفظة أصول التجزئة المصرفية والتي قاربت قدرها 145 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2021.

أضاف أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة أصول التجزئة إلى 150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر القادم عن طريق التوسع في القروض الشخصية ومبادرات البنك المركزي المصري سواء مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل أو مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي فضلا عن زيادة الإصدارات وتفعيل الاستخدامات لعملاء بطاقات الائتمان عن طريق العروض الترويجية التي تقدم لهم.

وأشار إلى أن البنك بصدد إصدار منتجات وبرامج وخدمات تمويلية جديدة لعملاء التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي .

ومن جانبها أشارت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، لإلى أن عميل القرض الشخصي بالبنك يتمتع بمزايا اخرى عديدة للعميل مثل اختيار نوع سداد القسط سواء اقساط شهرية ثابتة أو أقساط شهرية متصاعدة سنويا حسب طبيعة احتياجاته والتزاماته.

وأضافت انه على صعيد القروض الشخصية بضمانات نقدية، فانه يمكن للعملاء أصحاب شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري الحصول على تمويل شخصي حتى 90 % من قيمة شهادتهم وبفترات سداد تصل إلى 10 سنوات بدون أية مصاريف إدارية خلال فترة الحملة الترويجية، حيث يتم منح التمويل في خلال 24 ساعة دون طلب أية مستندات إضافية من العميل.

وأكدت حلمي أنه تماشيا مع التحول الإلكتروني فيمكن للعميل التقديم على طلب الحصول على القرض الشخصي النقدي أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، بالإضافة إلى إمكانية قيام العملاء بالاطلاع على كافة بيانات حساباتهم وإجراء المعاملات المالية من خلال خدمة الأهلي نت والأهلي موبايل على مدار 24ساعة يوميا مجانا، وهو ما يأتي في اطار استراتيجية البنك نحو التحول الى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد وحرصه على زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية للحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة وكفاءة وفعالية لكافة فئات المجتمع.