أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتحلق لمستويات تاريخية

وكالات _ شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا غير مسبوق اليوم الأربعاء، إذ يسجل الغاز المرجعي القاري والبريطاني مستويات قياسية جديدة وسط ارتفاع الطلب مع اقتراب الشتاء خصوصا في آسيا، وكذلك العرض المحدود وانخفاض المخزونات في جميع أنحاء العالم.

وصعدت أسعار الغاز في ​أوروبا​، خلال تعاملات اليوم، في غضون ساعة تقريبا بواقع 300 دولارا وسجلت مستوى قياسيا غير مسبوق في التاريخ.

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن أسعار الغاز في أوروبا بلغت خلال تعاملات اليوم مستوى 1900 دولارا لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا جديدا.

وفي بداية تعاملات اليوم بلغ سعر ​الوقود​ الأزرق في أوروبا مستوى 1600 دولارا لكل ألف متر مكعب.

ونتج ارتفاع أسعار الجملة بشكل جزئي عن زيادة الطلب، لا سيما من آسيا، حيث خرجت الاقتصادات من حالات الإغلاق الناجمة عن الوباء، كما أدى الشتاء والربيع الأوروبيان الباردان أيضا إلى استنفاد المخزونات.

في الوقت نفسه، أدى انخفاض الإنتاج المحلي والظروف الجوية السيئة في الولايات المتحدة وأعمال الصيانة الأساسية إلى خلق سوق غاز غير متوازن، وجعل إعادة تخزين إمدادات الغاز قبل الشتاء القادم أمرا صعبا في جميع أنحاء المنطقة.

وقال متحدث باسم الكرملين اليوم، إن روسيا ليست لها أي دور في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا، حيث يؤدي التعافي الاقتصادي وانخفاض مخزونات الغاز وتقلص إمدادات الغاز إلى السوق الفورية لأزمة في سوق الطاقة.

كما أكد ديمتري بيسكوف، أن موسكو مستعدة لمناقشة عقود جديدة طويلة الأجل لمبيعات الغاز للمستهلكين الأوروبيين، وأن روسيا تفي بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الغاز.

وقال إن جازبروم على تواصل مستمر مع عملائها في أوروبا وتغطي الطلب الإضافي على الغاز.