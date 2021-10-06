مال وأعمال

رئيس وزراء السودان يلتقي وفدا من شركة القلعة برئاسة أحمد هيكل

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وكالات _ بحث رئيس مجلس الوزراء المصري د. عبد الله حمدوك، قبل يومين، مع وفد شركة القلعة المصرية القابضة، مشروعي الغاز والطاقة الشمسية اللذين تعتزم الشركة تنفيذهما بالسودان.

والتقى حمدوك بوفد الشركة، في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء ظهر اليوم، بقيادة رئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل، وبحضور وزيري الطاقة والنقل ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي عائشة البرير.

واستعرض الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وتعديل قانون الاستثمار.

ووجه حمدوك الوزارات المختصة بإحكام التنسيق والتعاون مع شركة القلعة، خاصة في مشروع الطاقة الشمسية باعتباره من المشاريع المهمة ويأتي في أولويات الحكومة الانتقالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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