الرقابة المالية توافق على إعلان نشرة طرح إي فاينانس 

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها لا تمانع نشر ” نشرة الطرح” بغرض بيع حد أقصى 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق الطرح في السوق الثانوي ( طرح عام وخاص).

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الشركة يجوز لها زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص بناء على حجم التغطية وبما لا يجاوز نسبة 26.1% وذلك بعد موافقة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وأشارت إلى أن موافقتها تأتي وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، والمعدة على مسئولية الممثل القانوني للشركة وكل من المستشار المالي والقانوني ومراقب حسابات الشركة.

وأكدت على الشركة الإلتزام بكافة الأحكام والقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق رأس المال ودون أدني مسئولية تقع على الرقابة المالية.

وكانت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تقدم بكتاب إلى الرقابة المالية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري بشأن طلب إعتماد نشرة طرح أسهم الشركة لبيع بحد أقصى عدد 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر عن طريق الطرح في السوق الثانوي وبسعر يبلغ حده الأقصى القيمة العادلة للسهم بمبلغ 13.98 جنيه للسهم.

ونوهت الهيئة، أن الشركة تقدم قبل الطرح تعهدات بأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمدة لاتقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، وخطاب شركة مصر المقاصة بها يفيد التجميد وفقا للمادة المشار إليها، وعلى أن تلتزم الشركة بنشر نشرطة الطرح المرفقة وملخصها وفقا للأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2018.

وحددت نشرة الطرح المرفقة بموافقة الهيئة الشريحة الأولى وهي طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين من المستثمرين المؤهلين لبيع أسهم حده الأقصى 232 مليون جنيه تمثل نسبة 90% من الأسهم المطروحة والتي تمثل 14.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.

وتتمثل الشريحة الثاني في طرح عام للجمهور لبيع عدد أسهم حده الأقصى 25.777 مليون سهم تمثل نسبة 10% من الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.