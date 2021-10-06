الإمارات تقلص السعر الاسترشادي لباكورة سنداتها بعد تلقي طلبات تفوق 20 مليار دولار

– أفادت وثائق مصرفية‭ ‬اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الاتحادية في الإمارات قلصت السعر الاسترشادي لباكورة سنداتها التي تتألف من ثلاث شرائح مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بعدما استقطبت طلبات بأكثر من 20 مليار دولار.

فقد تقلص ما تعرضه السندات لنحو 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة العشر سنوات، ولحوالي 110 نقاط أساس فوق نفس المعيار لشريحة العشرين عاما وحوالي 3.3 بالمئة لسندات فورموزا لأجل 40 عاما، وذلك وفقا للوثائق الصادر عن بنوك في العملية التي من المتوقع إغلاقها في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقالت الوثائق إن الطلب أكثر ميلا نحو شريحة العشر سنوات.

كان السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات العشر سنوات، وحوالي 135 نقطة أساس فوق نفس المعيار لسندات العشرين عاما وحوالي 3.6 بالمئة لسندات الأربعين عاما.