بنك ناصر يتعاقد علي مقر جديد في مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين

إسلام فضل _ وقع محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عقد إيجار مقر إداري بمشروع مـجمع خدمات صندوق تحيا مصـر بقرية سيدي عبد الرحمن – محافظة مطروح.

وأوضح عشماوي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن صندوق تحيا مصر يقوم بمعاونة أجهزة الدولة في مختلف المجالات من خلال عدة محاور لدفع عجلة التنمية، ويعمل على تطوير ورفع كفاءة قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، حيث قام بإنشاء مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بالقرية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة للمقيمين والمترددين على القرية.

وأشار إلي أن هذا الاتفاق يعد جزءا من خطة البنك التوسعية التي تقوم على زيادة عدد الفروع وتجديد الفروع القائمة وذلك في أطار استراتيجية ليصبح اقرب لعملائه وليقدم دائماً لهم تجربة مصرفية متميزة لتوفير الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف أن المقر الجديد سيكون بالمبني الاجتماعي بالمشروع بمساحة وقدرها 700 م2 بما يضمن تسهيل وتقديم الخدمات البنكية لسكان مدينه العلمين والمناطق المحيطة وبما يتفق مع نهج الدولة في إتاحة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أنه في إطار المسؤلية المجتمعية للبنك تقرر أن يراعى أن يكون الإعلان عن شغل الوظائف لفرع البنك من المقيمين بمحافظة مطروح للقضاء علي البطالة وتيسير سير العمل

والجدير بالذكر، أن بنك ناصر الاجتماعي سبق وقام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال قرض مستورة الذي يمنحه البنك للسيدات بتمويل من الصندوق ويعتبر قرض “مستورة” أحد المحاور التى ينفذها البنك فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة فى توفير فرص عمل للسيدات من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة هذا بالإضافة الي مساهمة الصندوق في تمويل صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”.