مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على رخصة من البنك المركزي المصري لإصدار كارت ميزة

إسلام فضل _ أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن حصولها على ترخيص من البنك المركزي المصري بإصدار كارت ميزة لعميلاتها (كمقدم خدمة) بالتعاون مع البنك الاهلى المصري، وذلك بدءاً من شهر أكتوبر 2021.

وأضافت المؤسسة في بيان صادر اليوم، أن عدد مستخدمي كارت ميزة بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر 47.89 ألف بطاقة بإجمالي 691 مليون جنية.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لمواكبة سوق العمل وتماشياً مع خطة الدولة في تحقيق الشمول المالي.

والجدير بالذكر أنه تم افتتاح أربعة فروع جديدة لمؤسسة التضامن في محافظة الإسكندرية، حيث بلغ عدد الفروع 98 فرعاً في 14 محافظة وهي الفروع الأولى للمؤسسة في المحافظة.