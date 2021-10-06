- 1/3
- 2/3
- 3/3
إسلام فضل _ أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن حصولها على ترخيص من البنك المركزي المصري بإصدار كارت ميزة لعميلاتها (كمقدم خدمة) بالتعاون مع البنك الاهلى المصري، وذلك بدءاً من شهر أكتوبر 2021.
وأضافت المؤسسة في بيان صادر اليوم، أن عدد مستخدمي كارت ميزة بلغ حتى نهاية شهر سبتمبر 47.89 ألف بطاقة بإجمالي 691 مليون جنية.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر لمواكبة سوق العمل وتماشياً مع خطة الدولة في تحقيق الشمول المالي.
والجدير بالذكر أنه تم افتتاح أربعة فروع جديدة لمؤسسة التضامن في محافظة الإسكندرية، حيث بلغ عدد الفروع 98 فرعاً في 14 محافظة وهي الفروع الأولى للمؤسسة في المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على رخصة من البنك المركزي المصري لإصدار كارت ميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.