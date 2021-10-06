البورصة تعلن عن عدد ونسبة وتحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية للشركات المقيدة

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن عدد ونسبة وتحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية ومايقابلها من عدد الأسهم.

وأوضحت البورصة في بيان، أن ذلك يأتي تطبيقا لنص المادة رقم 8 من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وأشارت إلى أن نموذج عدد ونسب تحويلات الأسهم المحلية مقابل شهادات الإيداع الأجنبية عن الفترة من الأحد الموافق 3 أكتوبر إلى الأربعاء 6 أكتوبر هي بيانات عمليات التحويل خلال هذه الفترة.