تويوتا كورولا تستحوذ على 23% من مبيعات الملاكي متوسطة الحجم

شاهندة إبراهيم – سيطرت العلامة اليابانية ذات المنشأ التركي تويوتا كورولا على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات الملاكي المتوسطة الحجم، بعد أن أمنت حصة قدرت بنحو 23%، من هذا القطاع الذي حقق أرقام تراكمية وصلت إلى 46 ألف و340 وحدة مباعة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

ووفقا للأرقام الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، اقتنصت فيات تيبو حصة قدرت بما يوزاي 18.8%

واحتدمت المنافسة بين كلا من السيارتين المجمعتين محليا بي واي دي F3 وشيفروليه أوبترا على المركز الثالث، لتحسمه الأولى بفارق طفيف 0.3%، مسجلتان 9.6% و9.3% على التوالي.

واستحوذت العلامة الكورية هيونداي إلنترا CN7 على المركز الخامس بحصة قدرت بنحو 8.9%، وتلتها شيري أريزو 5 بما يوازي 6.7%.

وكان المركز السابع من نصيب هيونداي إلنترا HD النسخة المجمعة محليا بعد أن نجحت في السيطرة على 5.8%، وأعقبتها MG6 بعدما حققت ما نسبته 4.9% من شريحة السيارات الملاكي المتوسطة الحجم.

واستحوذت كيا جراند سيراتو على نسبة قدرت بنحو 4.9% مكنتها من الحصول على المركز التاسع، ومن ثم جاءت نيسان سنترا في المركز العاشر لتلحق بقائمة الكبار محققة ما يوازي 3.6%.

فيما حققت كل من: فورد فوكس، وهيونداي أكسنت HCI النسخة المستوردة، وأوبل أسترا، ورينو ميجان جراند كوبيه، وكيا ريو، نسب متواضعة جاءت كالتالي على الترتيب: 1.4%، و 0.8%، و 0.8%، و 0.7%، و 0.5%.

وعلى صعيد تعاملات شهر أغسطس بشكل منفرد، واصلت المبيعات الإجمالية للسوق المصري النمو، محققة نسبة مثلت نحو 17.9% إلى 24 ألف و495 وحدة، مقابل 20 ألف و770 مركبة مبيعة في ذات الشهر من العام الماضي.

وجنت سيارات الركوب النصيب الأكبر من ثمار النمو إذ باعت 18 ألف و308 وحدات، مقارنة مع 15.929 ألف و929 سيارة، بارتفاع وصل إلى 14.9%، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأما على الأساس السنوي، إذ حققت السوق الإجمالية مبيعات قدرت بنحو 186 ألف و276 وحدة منذ مطلع العام، مثلت نسبة توازي 43.92%، في مقابل 129 ألف و427 مركبة مباعة في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما نمت سيارات الركوب بما نسبته 52% إلى 137 ألف و223 وحدة على أساس سنوي، مقارنة مع 90 ألف و566 سيارة.