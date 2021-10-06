فيزا فاونديشن تدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر بقيمة 250 ألف دولار

إسلام فضل _ أعلنت “فيزا فاونديشن” منح 250 ألف دولار كتمويل لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ويشمل هذا التمويل تقديم منح لتوفير لخدمات الدعم والتدريب والتمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من منظور شامل وقائم على التنوع بين الجنسين.

وأضافت فيزا في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ذلك سوف يُمنح لمؤسسة “التعليم من أجل التوظيف” والتي تأسست عام 2007 لمنح الشباب مستقبلاً أكثر إشراقاً للشباب ومساعدة الشركات على إيجاد موظفين يتمتعون بالمهارات اللازمة للقطاعات المناسبة، وتلقت المؤسسة التمويل للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل من خلال توفير الوظائف والتدريب على ريادة الأعمال للمرأة المصرية.

وأوضحت أن يعد هذا التمويل جزءاً من مبادرة “Equitable Access” التابعة لمؤسسة “فيزا فاونديشن”، وهي التزام تمويلي بقيمة 200 مليون دولار تم الإعلان عنه في أبريل عام 2020 لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على المدى الطويل مع التأكيد على تعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة، وهو أمر حيوي من أحل تحقيق تعافٍ اقتصادي طويل الأجل من جائحة “كورونا”.

من جانبها، صرحت “ملك البابا” المدير الإقليمي لشركة “فيزا” في مصر: “تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر العمود الفقري للاقتصاد، ومن الضروري تزويد مالكي هذه الشركات ورواد الأعمال بالموارد والمعرفة والمهارات التي تدعم إعادة البناء أو الانطلاقة لنشاط تجاري أقوى في الظروف الحالية.

وأشارت إلي أننا في فيزا فخورون بما نقدمه من تمويلات للمؤسسات الأخرى مثل (التعليم من أجل التوظيف) بهدف تلبية الاحتياجات وإزالة معوقات التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وبذلك، تساعد في بناء مجتمعات أقوى تحقق الازدهار للجميع.”

وبناءً على تقديرات البنك الدولي، تشكل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90% من إجمالي الشركات العالمية، ونحو 60% من وتيرة التوظيف العالمية. وهناك عجز ائتماني سنوي بنحو 300 مليار دولار في التمويل المقدم للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها النساء على مستوى العالم وسط توقعات بزيادة هذا العجز نتيجة أثر جائحة “كورونا” على الاقتصاد حالياً.

ومن جانبه صرح “جراهام ماكميلان” رئيس مجلس إدارة مؤسسة “فيزا”: “الآن، ومقارنة بذي قبل، أصبح الوصول بكفاءة إلى الموارد ورؤوس الأموال أمر ضروري للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كي تحافظ على الاستدامة والنمو، وتلتزم “فيزا فاونديشن” تماما بتمويل المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتمكينها للنهوض في اقتصاد أكثر شمولاً.”

وأكدت شركة “فيزا” ومؤسسة “فيزا” على منح الموارد اللازمة لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدتها على النمو والتعافي من تداعيات جائحة “كورونا”.

كما تعمل “فيزا” على تمكين مالكي تل الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والوصول إلى الشبكات المالية الخاصة بـ”فيزا” والخدمات المالية التي تحسن من سبل الحياة الاقتصادية مما يؤدي في النهاية إلى حدوث تأثير مضاعف يُسمع صداه داخل المجتمعات.