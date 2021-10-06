البورصة تصعد إلى 10536 نقطة ختام التعاملات وسهم CIB يقفز 2.38%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.99%، وأغلق عند مستوى 10536 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.38%، وأغلق عندمستوى 43 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.17% و 0.16% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.139.030 مليار جنيه، على 193 شركة من خلال 33.844 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 65 شركة مقابل ارتفاع 62 بينما لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 133.204 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 133.736 مليون جنيه، مقابل 532.163 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 110.563 مليون جنيه، منها 92.030 مليون جنيه للأفراد، و18.532 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 22.641 مليون جنيه، منها 15.072 مليون جنيه للأفراد، و7.568 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك 9.17 11 19.96 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.248 1.367 9.54 دلتا للطباعة والتغليف 24 25.81 7.54 شركة النصر للأعمال المدنية 27.75 29.68 6.95 أجواء للصناعات الغذائية – مصر 23.34 24.73 5.96

الأسهم الأكثر انخفاضا