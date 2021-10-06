مال وأعمال

وول ستريت تهبط بفعل مخاوف التضخم وتقرير وظائف القطاع الخاص

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_ فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن فاقم ارتفاع أسعار النفط المخاوف من ارتفاع التضخم، في حين غذى مسح أظهر ارتفاعا قويا في الوظائف بالقطاع الخاص الشهر الماضي القلق من تقليص التحفيز النقدي في وقت أقرب من المتوقع.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.71 نقطة بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 34198.96 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 26.15 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 4319.57 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.38 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 14289.45 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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