بنك القاهرة يطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميا في أقل من ساعة

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق أول خدمة بالقطاع المالي لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقميا بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة ودون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع.

وذكر البنك في بيان اليوم الأربعاء، أن إتاحة التمويل متناهي الصغر في غضون ساعة خطوة غير مسبوقة تعزز دوره في دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات الحصول على القروض.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات بنك القاهرة لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر فى تحقيق أهداف الشمول المالي وذلك استنادا إلى الخبرة التى يتمتع بها البنك والتى تمتد لأكثر من 20 عاما والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح.

وأضاف أنه تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة، مؤكدا أن تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو 55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35%، وفئة الشباب 40%.

وتابع فايد أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، من خلال إتاحة خدمات القبول الإلكتروني عبر خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code وتوفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

كما أكد على أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل عديدة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا عديدة تحقيقا لأهداف الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي.

فيما أوضح محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة أن الخدمة الجديدة تأتى فى إطار حرص البنك على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية لعملاء البنك ومن أبرزها خدمات الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول “قاهرة كاش” وخدمات السداد الإلكترونى عن طريق رمز الإستجابة السريع QR-Code، كما حصل البنك على رخصة البنك المركزي المصري المصري للسداد الإلكتروني عبر ماكينات نقاط البيع POS.

وقال توفيق السمري مدير عام قطاع التمويل متناهي الصغر إن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية فى مجال التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري وإستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي.

وأضاف أنه يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنح التمويل فى أقل من ساعة بمقر أنشطة العملاء واستقبالهم رسائل نصية على الهاتف تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل، مشيرا إلى أن البنك يستهدف افتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الثلاثة المقبلة لخدمة أصحاب المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بقرى الدلتا وصعيد مصر.