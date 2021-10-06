السودان يحصل على 500 ألف جرعة من لقاح فايزر

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قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لرويترز في بيان إن السودان تسلم اليوم الأربعاء أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 وهي الدفعة الأولى من تبرع أمريكي يشمل 1.27 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس.
وقال الصندوق إن السودان منح 1.5 مليون جرعة حتى الآن لسكانه البالغ عددهم نحو 42.3 مليون نسمة.
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