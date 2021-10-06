السودان يحصل على 500 ألف جرعة من لقاح فايزر

قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لرويترز في بيان إن السودان تسلم اليوم الأربعاء أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 وهي الدفعة الأولى من تبرع أمريكي يشمل 1.27 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس.

وقال الصندوق إن السودان منح 1.5 مليون جرعة حتى الآن لسكانه البالغ عددهم نحو 42.3 مليون نسمة.