البنك المركزي المصري التونسي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 6.25%

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وكالات _ قال البنك المركزي المصري التونسي يوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25 بالمئة.
وسعر الفائدة مستقر عند هذا المستوى منذ مارس 2020 عندما خفضه البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس.
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