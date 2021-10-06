سي إن بي سي: مصر بصدد الحصول على ملياري دولار من أول قرض أخضر وتمويل إسلامي

قالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن وزارة المالية المصرية بصدد الحصول على نحو ملياري دولار من قرض مشترك أخضر في باكورة القروض الخضراء التي تحصل عليها القاهرة في إطار التسهيلات الائتمانية الخضراء بالإضافة إلى تسهيل ائتماني إسلامي.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية المصرية عينت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كمنسقين للقرض المزمع الحصول عليه.

وقبيل أسابيع قليلة، جمعت القاهرة نحو 3 مليارات دولار من أول ظهور في أسواق الدين العالمية في العام المالي الجديد والذي بدأ مطلع يوليو الماضي.

وأضافت المصادر أن التمويل الذي ستحصل عليه القاهرة سيتوزع بواقع نحو 1.5 مليار دولار كقرض مشترك أخضر ينتظر أن يستخدم في تمويل المشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية.

فيما سيبلغ التمويل الإسلامي الذي ستحصل عليه مصر نحو 500 مليون دولار ستستخدم لأغراض التمويل العامة.

وفي أغسطس من العام الماضي جمعت القاهرة نحو 2 مليار دولار أيضا من خلال قرض مشترك.