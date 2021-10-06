بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة السويدي لإنشاء 10 جامعات خاصة تكنولوجية

وقع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية؛ بهدف إنشاء وتشغيل 10 جامعات خاصة تكنولوجية تطبق معايير دولية للجودة، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد د. خالد عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية بضرورة العمل على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أهمية مواكبة التقدم العلمي في المجالات المختلفة وتوفير التخصصات العلمية والمهنية الحديثة لإعداد كوادر متميزة من الشباب القادر على اقتحام سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف الوزير انه جاري العمل على إنشاء 7 جامعات تكنولوجية جديدة إضافة للثلاث جامعات تكنولوجية الحالية بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف؛ وأن هذه الجامعات تستهدف تقديم كوادر متميزة للالتحاق بسوق العمل من خلال توفير تعليم تكنولوجى متطور طبقاَ لأعلى المعايير الدولية التي تقوم على ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وما يميز هذا النموذج التعليمي هو دمج التدريب العملى في المصانع والشركات المتواجدة في المجتمع المحيط لتلك الجامعات مع النواحى النظرية لصقل المهارات الفنيه للطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المعاصر محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص في المساهمة بإنشاء مؤسسات تعليمية تساهم في تطوير منظومة التعليم العالي بمصر؛ وأكد على أهمية التسويق الإعلامي للجامعات التكنولوجية وتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني؛ مشيراً لأهمية الشراكة بين الجامعات التكنولوجية والجامعات الأجنبية وتوفير فرص تدريب للطلاب.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي أن الشركة تعتزم إنشاء 10 جامعات خاصة تكنولوجية لتقديم درجات علمية متميزة – بما يتفق مع أحكام القانون المصري – في المجالات التكنولوجية الحديثة بالتعاون مع أحد أهم قلاع التعليم العالي الفنى فى العالم.

وأضاف السويدي أن هذا التعاون يهدف إلى أن الجامعات الجديدة تقدم نموذجا رائدا وفريدا في مصر والمنطقة في تقديم نموذج تعليمي عالي الجودة لخدمه أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية وذلك لدعم احتياجات الدولة من الكوادر ذات القدرات التنافسية العالية ومواكبة الثورة التكنولوجية العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل من خلال إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص دعم مسار الجامعات التكنولوجية الحديثة لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل متميزة للشباب.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من الوزارة د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، د. أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، د. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومن جانب شركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية أ. إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي للشركة، أ. حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، م. هاني تركي رئيس قطاع المشروعات، أ. ياسمين البنداري، مدير مشروع الجامعات الخاصة التكنولوجية، أ.محمد عونى المسئول الإعلامى للشركة .