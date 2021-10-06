النفط يتراجع من أعلى مستوياته في عدة سنوات بعد زيادة في المخزونات الأمريكية

_ هبطت أسعار النفط حوالي اثنين بالمئة يوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، إذ دفعت زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية المشترين للتريث بعد مكاسب قوية للسوق مؤخرا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 418 ألف برميل. وارتفعت أيضا مخزونات البنزين بينما سجلت مخزونات نواتج التقطير انخفاضا متواضعا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.48 دولار، أو 1.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 81.08 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 83.47 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.50 دولار، أو 1.9 بالمئة، عند 77.43 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت إلى 79.78 دولار، أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 .

وأرجع متعاملون تراجع السوق يوم الاربعاء إلى مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة للأسعار في الجلسات السابقة.

وسعر برنت مرتفع بأكثر من 50 في المئة عن مستواه في بداية العام وهو ما يزيد من الضغوط التضخمية التي قد تبطئ التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي إلي ذروة قياسية في أوروبا، وسجلت أيضا أسعار الفحم من كبار المصدرين أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكانت أحدث قفزة في أسعار النفط قد دعمها رفض تحالف أوبك+ تعزيز الإنتاج وقلق حيال شح في إمدادات الطاقة العالمية.