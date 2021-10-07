وول ستريت تغلق مرتفعة وسط تفاؤل بشأن سقف الدين الأمريكي

_ أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الأربعاء مع تزايد تفاؤل المستثمرين بأن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي قد يتوصلون لاتفاق لتفادي تخلف عن سداد دين الحكومة. وقال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن حزبه سيدعم تمديد سقف الدين الاتحادي إلى ديسمبر. ومن شأن هذا أن يتفادى تخلفا تاريخيا عن السداد ستكون له أضرار اقتصادية شديدة. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 34417.98 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.41 بالمئة ليغلق عند 4363.55 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.47 بالمئة إلى 14501.91 نقطة. وتترقب السوق بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية والتي من المقرر أن تصدر يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تعزز الرأي القائل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيبطئ برنامجه لمشتريات الأصول.

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