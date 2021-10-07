إنفستكورب تستحوذ على 89 عقارا صناعيا في الولايات المتحدة مقابل 380 مليون دولار

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– قالت شركة الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط إنفستكورب اليوم الخميس، إنها استحوذت على 89 عقارا صناعيا في الولايات المتحدة مقابل 380 مليون دولار.
وقالت في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن المستودعات الصناعية تقع في لوس أنجليس وكاليفورنيا ودالاس وتكساس وفينكس وأريزونا وسياتل وواشنطن.
وأضافت أن تلك المشتريات ترفع حيازاتها في العقارات الصناعية لنحو 2.8 مليار دولار.
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