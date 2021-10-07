اختناقات سلاسل الإمدادات تلقي بظلالها على الصناعة في ألمانيا

وكالات _ تراجع الناتج الصناعي الألماني أكثر بكثير مما كان متوقعا في أغسطس نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمدادات التي تعرقل النمو في أكبر اقتصادات أوروبا، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض أربعة بالمئة على أساس شهري بعد زيادة 1.3 بالمئة في يوليو.

وكان استطلاع أجرته قد أشار إلى انخفاض 0.4 بالمئة في أغسطس.