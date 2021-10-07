سوق الأسهم السعودية تنهي التعاملات في المنطقة الخضراء بمكاسب محدودة

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم في المنطقة الخضراء للجلسة الرابعة على التوالي، الا أن المكاسب كانت محدودة مع تباين في أداء الأسهم القيادة.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11591 نقطة بارتفاع 19 نقطة أو ما يعادل 0.2%، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.6 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم الأسماك ثم إس.تي.سي سلوشنز ونسيج، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 167.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة بلغت 296 ألاف صفقة.

ودعم من ارتفاع السوق اليوم صعود أسهم مصرف الراجحي 0.9% وهي الجلسة السادسة من المكاسب الا أن السهم شهد تراجع في حجم التداولات وهي الادنى في 6 جلسات.

وصعد سهم البنك الأهلي السعودي 0.8%، فيما عاد سهم سابك للصعود بعد تراجعه أمس حيث ارتفع السهم 0.8%.

وتراجع سهم سبكيم اليوم بأكثر من 2 في المائة، فيما جنى سهم أرامكو أرباحه بعد خمس جلسات من المكاسب، ليتراجع السهم 0.4%.

وصعدت أسهم 50 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها وحدات جدوى ريت السعودية المرتفعة 6.3% كأعلى مكاسب يومية منذ 2018، تلاه سهم الأسماك المرتفع 5.7%، ثم التعاونية 4.6%.

في المقابل، تراجعت أسهم 137 شركة، تصدرها أسهم نسيج المتراجعة بالحد الأدنى (10%)، وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ فبراير الماضي، كذلك هبطت أسهم وفرة 5.3%، ونحو 4% من التراجعات طالت اسمنت حائل.

وشهد السوق اليوم تراجع 9 شركات بأكثر من 3% من بينهم أسهم ميد غلف وسيسكو وعدد من شركات الأسمنت.