طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع وتسريح العاملين يرتفع في سبتمبر

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– انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن تسريح العاملين ارتفع من أدنى مستوياته منذ 24 عاما في سبتمبر، فيما يعدو لأسباب منها إقصاء المستشفيات للموظفين الذين لم يتلقوا التطعيمات إلى جانب الاضطرار لإغلاق منشآت بسبب نقص العاملين.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 38 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 326 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 348 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وجاء القدر الأكبر من تسريح العاملين الشهر الماضي من شركات في قطاع الرعاية والمنتجات الصحية، إذ جرى الإعلان عن تسريح 2673 من العاملين.
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