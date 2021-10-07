الإمارات تعلن الموافقة على استيراد الدواجن المصرية المصنعة ومنتجاتها

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك وفقا لخطاب تلقته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من وزارة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم (الأبقار والأغنام والماعز والدواجن) المصنعة والمعاملة حراريا ومنتجاتها، بعد دراسة الوضع الصحي المصري من قبل الجانب الإماراتي.

وأشار القصير إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري في مجال تصدير اللحوم ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم المنشآت الراغبة بالتصدير سواء كانت مجازر أو منشآت تقطيع وتعبئة بالاطلاع على شروط وإجراءات الاعتماد وتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية.

وأضاف القصير أن الإمارات تستورد حاليا من مصر الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ وبيض المائدة بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور.