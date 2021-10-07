قرب انحسار مخاوف سقف الدين والتضخم تدعم وول ستريت بداية التعاملات

_ افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، بعد أن خففت هدنة مؤقتة في المواجهة بشأن سقف الديون بالكونجرس المخاوف من احتمال التخلف عن سداد دين حكومي، في حين هدأ تراجع أسعار النفط القلق حيال ارتفاع التضخم. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 34509.72 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 20.18 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4383.73 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.89 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 14631.80 نقطة.

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