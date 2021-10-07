مال وأعمال

قرب انحسار مخاوف سقف الدين والتضخم تدعم وول ستريت بداية التعاملات

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_ افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس، بعد أن خففت هدنة مؤقتة في المواجهة بشأن سقف الديون بالكونجرس المخاوف من احتمال التخلف عن سداد دين حكومي، في حين هدأ تراجع أسعار النفط القلق حيال ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة بما يعادل 0.27 بالمئة إلى 34509.72 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 20.18 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4383.73 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 129.89 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 14631.80 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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