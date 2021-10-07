زعيم الأغلبية بالشيوخ الأمريكي يعلن التوصل لاتفاق لتمديد سقف الدين حتى مطلع ديسمبر

سي إن بي سي – أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اليوم الخميس، أن المشرعين قد توصلوا إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون قصيرة الأجل بعد ساعات من النقاش مع زعيم الحزب الجمهوري، ميتش ماكونيل.

وقال شومر: “لدي بعض الأخبار السارة… لقد توصلنا إلى اتفاق لتمديد سقف الديون حتى أوائل ديسمبر، ونأمل أن نتمكن من إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم.”

وجاء إعلان أكبر ديمقراطي في مجلس الشيوخ بعد أقل من يوم من عرض زعيم الأقلية ماكونيل، حلاً مؤقتًا لتجنب تعثر الحكومة الذي يلوح في الأفق وما تلاه من ركود اقتصادي.

ومن المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ على اقتراح شومر-ماكونيل في وقت لاحق الخميس.

كان الجمهوريون والديمقراطيون على خلاف منذ أسابيع حول كيفية رفع أو تعليق حد الاقتراض الأميركي بحلول 18 أكتوبر، عندما تقدر وزارة الخزانة أن البلاد ستستنفد إجراءاتها الطارئة لدفع فواتير البلاد.

ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها مطلقًا، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي وتقلبات عنيفة في الأسواق المالية.

والجمهوريون، المحبطون مما يرون أنه مبادرات إنفاق متهورة من إدارة بايدن، هددوا حتى يوم الأربعاء بعرقلة أي تشريع يتعلق بسقف الديون يقدم إلى مجلس الشيوخ بموجب الإجراءات العادية.

ويريد الحزب الجمهوري من الديمقراطيين تمرير حل أكثر ديمومة من خلال تسوية الميزانية، والذي من شأنه أن ينقذ الجمهوريين من التصويت لزيادة حد الاقتراض في البلاد.