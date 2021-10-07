مال وأعمال

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

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العربية دوت نت – استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وذكر صندوق الاستثمارات السعودي: “أكملنا الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي”

وأضاف: “نتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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