صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

العربية دوت نت – استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي. وذكر صندوق الاستثمارات السعودي: “أكملنا الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي” وأضاف: “نتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي”.

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