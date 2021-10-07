الذهب ينخفض بعد إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية

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سي إن بي سي – انخفض الذهب اليوم الخميس بعدما عزز تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، قبيل إعلان بيانات الوظائف الشهرية هذا الأسبوع، العائد على سندات
الخزانة وزاد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) قد يبدأ قريبا تقليص الحوافز الاقتصادية.
وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1757.85 دولار للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1759.80 دولار للأونصة.
وانخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.
وانخفض الدولار على نحو طفيف عن أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو إعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب.
يجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 22.64 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 992.99 دولار، وقفز البلاديوم 5.1% إلى 1985.03 دولار، متجها صوب أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر.
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