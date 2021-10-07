وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد مدعومة باتفاق سقف الدين

سي إن بي سي – أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الخميس في صعود واسع النطاق بقيادة أسهم التكنولوجيا، إذ حدت هدنة في مواجهة بالكونجرس الأمريكي بشأن سقف الدين من القلق إزاء احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديونها هذا الشهر.

قفزت أسهم الشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة، ومنها أبل وأمازون ومايكروسوفت، وكانت أكبر داعم لمؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك.

وتحرك مجلس الشيوخ خطوة صوب إقرار زيادة قدرها 480 مليار دولار في الحد المسموح لوزارة الخزانة باقتراضه، الأمر الذي حال دون مواجهة حزبية أخرى حتى ديسمبر.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة تراجع الأسبوع الماضي بأكثر وتيرة له في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي سوق العمل يستعيد قوته الدافعة مع بدء انحسار أحدث موجات كوفيد-19.

وتترقب السوق بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية والتي من المقرر أن تصدر غدا الجمعة.

وقال براد نيومان، مدير استراتيجية السوق في ألجير، “أرقام اليوم تعزز التوقعات بأن التوظيف سيخطو خطوة كبيرة في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي بالنسبة للاقتصاد”.

وأضاف “تجاوز السوق جدار القلق اليوم، إذ تراجعت المخاوف من مأزق سقف الديون وتعززت الآمال في تسريع مكاسب التوظيف”.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1% إلى 34760.34 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.83% ليغلق عند 4399.82 نقطة.

ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع أقل حظا من سابقيه، إذ ارتفع هو الآخر ولكن بنسبة 1.04% إلى 14653.38 نقطة.