البترول ترفع أسعار البنزين 25 قرشا وتحدد طن المازوت بقيمة 4200 جنيه

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود، أسعار البنزين والغاز والمازوت الجديدة التي سيتم العمل بها بدءا من اليوم الجمعة.

حددت اللجنة سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والاستخدامات الأخرى، بعد ما حددته في آخر مراجعة عند 3900 جنيه للطن.

وأشارت اللجنة وفق ما نشر في الجريدة الرسمية، إلى أنه سيستمر العمل بأسعار المازوت لباقي القطاعات بواقع 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أما أسعار البنزين، قررت اللجنة تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 للمستهلك بسعر 700 قرش، وبنزين 92 بسعر 825 قرش، وبنزين 95 بسعر 925 قرش.