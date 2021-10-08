البترول توضح أسباب رفع أسعار البنزين

قالت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع الأخير أكتوبر / ديسمبر 2021.

البترول ترفع أسعار البنزين 25 قرشا وتحدد طن المازوت بقيمة 4200 جنيه

وقالت أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالأتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وأسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالي 0.1%. وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف.

وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.