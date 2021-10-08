مكاسب وول ستريت تقود الأسهم اليابانية للصعود نهاية التعاملات

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– ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة مقتفيا أثر المكاسب في وول ستريت ومع اقتناص المستثمرين للصفقات بعد التراجعات الحادة هذا الشهر، في حين ساعدت تويوتا للسيارات مؤشر توبكس على الإغلاق مرتفعا للمرة الأولى في عشر جلسات.
وزاد نيكي 1.34 بالمئة ليغلق عند 28048.94 نقطة، ليقلص المكاسب بعد قفزة بنسبة 2.3 بالمئة في التعاملات المبكرة فيما ينتظر المستثمرون أن يبدأ العملاق الصناعي ياسكاوا إلكتريك موسم الأرباح في وقت لاحق يوم الجمعة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.15 بالمئة إلى 1961.85.
وخلال الأسبوع انخفض نيكي 2.51 بالمئة بفعل المخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والتضخم الأمريكي. وبالنسبة للشهر فقد المؤشر 4.77 بالمئة.
وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد خلال الليل في انتعاش واسع النطاق بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ خفف تراجع حدة المواجهة المتعلقة بسقف الديون في الكونجرس المخاوف من احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديون هذا الشهر.
وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية “ارتفعت الأسهم المحلية بسبب صعود الأسواق الخارجية لكن مكاسب اليوم كانت مجرد تعاف من الخسائر الحادة”.
وتقدمت شركات صناعة السيارات مع ضعف الين مقابل الدولار، فقفز قفز سهم تويوتا مورتر 2.89 بالمئة بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.14 بالمئة.
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