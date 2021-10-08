8 مليارات جنيه استثمارات في مشروعي سكن مصر و JANNA بالقاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري تنفيذ عدة أعمال بمشروعى “سكن مصر” للإسكان المتوسط و “JANNA” بالمدينة، بجانب تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والمشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين بعد تسليمهم الوحدات المخصصة لهم.

ولفت الوزير، إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع الإسكان بمشروعي سكن مصر و JANNA بالقاهرة الجديدة، يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن تلك الاستثمارات تشمل تنفيذ 17760 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 115م2٢ : 118 م2 بسكن مصر، شاملة الربط على المرافق موزعة على 10 مناطق بالتجمع الثالث بالمدينة بحجم استثمارات يقدر بنحو 5.5 مليار جنيه، بينما مشروع JANNA بالمدينة يضم 8760 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين ( 115١١٥ – 130- 140م2) بحجم استثمارات يبلغ نحو 3 مليارات جنيه.

من جانبه، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن متوسط نسبة التنفيذ بمشروع سكن مصر بمختلف المواقع بالمدينة و عددها (10) مواقع بلغ نسبا متقدمة، مشيراً إلى أنه تم وجار تنفيذ 3 مراكز طبية وحضانة بالمشروع، بينما بلغ متوسط نسبة التنفيذ بمشروع JANNA 93%، شاملة تنفيذ شبكات المرافق ( مياه – صرف – رى ) و شبكات الطرق.

وأوضح، أن خطة جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة القادمة بقطاع الإسكان، تشمل تنفيذ 5328 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بالمدينة بمساحات تتراوح بين 90م2 و 120 م2 بحجم استثمارات يقدر بنحو ملياري جنيه كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه باشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة نحو توفير سكن ملائم لكل المصريين، شاملا المشروعات الخدمية مثل ( المدارس – المراكز الطبية – الحضانات – الأسواق التجارية ) وغير ذلك، وكذا الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعي JANNA وسكن مصر بمختلف المواقع.

وقال: تم مؤخراً افتتاح عدد من مشروعات الإسكان التى انتهى الجهاز من تنفيذها، والتى شملت افتتاح 63 عمارة تضم 1512 وحدة سكنية بمشروع JANNA، بجانب الانتهاء من اعمال شبكات المرافق و الطرق و الغاز والتليفونات لموقع العمارات، وكذا اعمال تنسيق الموقع العام شاملا اعمال الزراعة والتشجير.

ونوه أنه تم افتتاح 80 عمارة تضم 1920 وحدة سكنية و 62 عمارة تضم 1488 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بالتجمع الثالث، شاملة أيضاً الربط على المرافق ( مياه – صرف – رى)، وأعمال الطرق و تنسيق الموقع العام والزراعة.

وأكد رئيس الجهاز، اهتمام الدولة، بتوفير المسكن الملائم لجميع المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات سكنية تناسب شرائح الدخل المختلفة.