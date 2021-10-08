الهيئة العامة للبترول: ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية 1.6% خلال السنة المالية الماضية

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سي ان بي سي _ قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي في مصر، خالد عثمان إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61 بالمئة خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020.
البترول ترفع أسعار البنزين 25 قرشا وتحدد طن المازوت بقيمة 4200 جنيه
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنقضي في يونيو .
ورفعت البلاد أسعار البنزين في ساعة مبكرة من صباح اليوم بواقع 0.25 جنيه في كل نوع، وذلك في إطار مراجعة ربع سنوية تربط أسعار الطاقة بالأسواق العالمية.
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