بلومبرج: تغطية كامل أسهم إي فاينانس المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين

أفادت شبكة بلومبرج الإخبارية، أنه تم تغطية كامل الأسهم المطروحة لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين.

وكانت الشركة قد فتحت الأربعاء 6 أكتوبر باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص والتي كان مقررا لها أن تستمر حتى 11 أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 20 أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن يتم في يوم الثلاثاء المقبل، الإعلان عن السعر الرسمي للسهم والذي تم الإفصاح عنه يوم الأربعاء الماضي بسعر يتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

و تعتزم «إي فاينانس» طرح عدد 80.000.000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية و طرح أولي لعدد 177.777.778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليا.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الرقابة المالية، أنها لا تمانع نشر ” نشرة الطرح” بغرض بيع حد أقصى 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم رأسمال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق الطرح في السوق الثانوي ( طرح عام وخاص).

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن الشركة يجوز لها زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص بناء على حجم التغطية وبما لا يجاوز نسبة 26.1% وذلك بعد موافقة الرقابة المالية والبورصة المصرية.