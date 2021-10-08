مال وأعمال

ألمانيا تقيد عمل بنك ملي إيران لانتهاكه قواعد الشفافية

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

_ قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية اليوم الجمعة، إنها حظرت على فرع بنك ملي إيران في هامبورج منح قروض مشيرة إلى انتهاك قواعد الشفافية.

وذكرت الهيئة في بيان “حددنا مخالفات للمتطلبات الصحيحة لتنظيم الأعمال بالمعنى المقصود في المادة 25أ (1) من قانون البنوك الألماني بسبب انتهاك مبدأ العيون الأربعة” الذي يتطلب أن يقوم شخصان بمراجعة بعض الإجراءات والموافقة عليها.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تقيد عمل بنك ملي إيران لانتهاكه قواعد الشفافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا