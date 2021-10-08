ألمانيا تقيد عمل بنك ملي إيران لانتهاكه قواعد الشفافية

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_ قالت هيئة الرقابة المالية الألمانية اليوم الجمعة، إنها حظرت على فرع بنك ملي إيران في هامبورج منح قروض مشيرة إلى انتهاك قواعد الشفافية.
وذكرت الهيئة في بيان “حددنا مخالفات للمتطلبات الصحيحة لتنظيم الأعمال بالمعنى المقصود في المادة 25أ (1) من قانون البنوك الألماني بسبب انتهاك مبدأ العيون الأربعة” الذي يتطلب أن يقوم شخصان بمراجعة بعض الإجراءات والموافقة عليها.
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