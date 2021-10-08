بيتكوين تستأنف الصعود وترتفع 2.9% إلى 55.5 ألف دولار في أعلى مستوى منذ مايو

وكالات _ خطف بيتكوين الأضواء اليوم الجمعة، في سوق العملات الرقمية، فيما تبادلت العملات البديلة الأدوار فيما بينها.

وعاودت بيتكوين الارتفاع رغم التعثر أمس قليلًا، إلا أنها استأنفت رحلتها في الصعود بشهر أكتوبر وحققت ارتفاعًا بنسبة 2.93% ليصل سعرها إلى 55.556.3 وهو أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي.

وتشهد بيتكوين انتفاضة مع دخول شهر أكتوبر حيث انخفضت بشكل حاد عدة مرات في شهر سبتمبر بسبب الضغوط الصينية التي قررت تجريم كل التعاملات التي لها علاقة بالعملات الرقمية مما أضر بالعملة الرقمية في أحد أكبر معاقلها.

إلا أن العملة الأشهر لا تتوقف وتكتسب الثقة، حيث أكدت شركة الاستثمار التابعة لمدير صندوق التحوط الأسطوري، جورج سوروس، أن الصندوق يتداول العملة الرقمية. ورفعت الأخبار من قيمة بيتكوين بنسبة 5%، بعد ظهر يوم أمس الخميس.