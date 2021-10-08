الخطوات الكاملة للحصول على قرض من بنك القاهرة في أقل من ساعة

أمنية إبراهيم _ كشف بنك القاهرة قبل يومين عن إطلاق خدمة جديدة تقدم لأول مرة بالقطاع المالي بمصر، تتيح منح القروض متناهية الصغر رقميا بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة ودون الحاجة لزيارة مقر الفرع.

وأوضح أحد مسؤولي خدمة العملاء ببنك القاهرة لحابي، التفاصيل الكاملة للخدمة الجديدة التي تستهدف دمج فئة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة المصرفية الرقمية عبر تبسيط الإجراءات، وإرسال مسئول التمويل المختص لمقار نشاط العملاء بمجرد إبلاغ خدمة العملاء عبر رقم مركز الاتصال 16990 بالرغبة في الحصول على التمويل.

وتتراوح قيمة القرض الجديد بين 50 ألف جنيه و400 ألف جنيه، مع عدم السماح بتخطي الشرائح المحددة والموزعة على 4 شرائح، الأولى من 50 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، والثانية أكثر من 100 ألف وحتى 200 ألف جنيه، والثالثة أكثر من 200 ألف وحتى 300 ألف جنيه، والرابعة أكثر من 300 ألف وحتى 400 ألف جنيه، بحسب ما ذكره مسؤول خدمة العملاء.

وعلى صعيد مدة التمويل، يبلغ الحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر، أما الحد الأقصى يبلغ 36 شهرا بالنسبة للشريحة الأولى، و60 شهرا للشرائح الثانية والثالثة والرابعة، فيما يبلغ العائد السنوي على التمويل 25% متناقص، أو 14% ثابت.

وتتمثل الضمانات والمستندات المطلوبة في صورة من عقد تأسيس النشاط، وصورة من البطاقة الشخصية لصاحب النشاط وأيضا الضامن، وإيصال مرافق حديث لصاحب النشاط والضامن أيضا، وعقد إيجار أو تملك مقر النشاط أو السكن، وإقرار ضريبي حديث وصورة من السجل التجاري.

وللتقدم بطلب للتمويل يتم الاتصال بخدمة العملاء، ليقوم البنك بتوجيه مسئول التمويل لمقر نشاط العميل لاستيفاء إدخال المستندات وبيانات العميل والضامن عبر التابلت ومراجعة التقييم الائتماني (آي سكور) الخاص بالعميل وتحويل الطلب إلكترونيا إلى مسؤول التمويل في الفرع، للحصول على الموافقة بعد استيفاء كامل الإجراءات لتصل رسالة للعميل بصرف القرض في حسابه في أقل من ساعة.

وأكد بنك القاهرة في بيان قبل يومين، أن إتاحة التمويل متناهي الصغر في غضون ساعة خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك في دعم منظومة التحول الرقمي مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات الحصول على القروض إلكترونيا.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن تلك الخطوة تتوافق مع رؤى وسياسات منح الأولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر في تحقيق أهداف الشمول المالي، واستنادا إلى خبرة بنك القاهرة الممتدة لأكثر من 20 عاما، والتي ساهمت في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح.

وأكد فايد، أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، من خلال إتاحة خدمات القبول الإلكتروني عبر خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code وتوفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.