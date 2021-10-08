الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات خلال سبتمبر

وكالات _ قالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها الشهري عن التوظيف، والذي تتم متابعته عن كثب اليوم الجمعة, إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 194 ألف الشهر الماضي.

هذا وقد تم تعديل قراءة شهر أغسطس بالزيادة إلى 366 ألفا، من 235 ألف وظيفة.

كما هبط معدل البطالة إلى 4.8% في سبتمبر، بالمقارنة مع 5.2% في أغسطس الماضي.

وكان من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 500 ألف وظيفة، فيما كان التقديرات تشير إلى تراجع البطالة إلى 5.1%، وفقا لاستطلاع أجرته .