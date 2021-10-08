مال وأعمال

ارتفاع وول ستريت بداية التعاملات رغم سلبية بيانات الوظائف

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– فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة مدفوعة بمكاسب في أسهم الطاقة حتى بعدما أظهرت بيانات أن الوظائف الأمريكية نمت أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر وسط تراجع في التوظيف الحكومي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 2.63 نقطة بما يعادل 00.01 بالمئة إلى 34757.57 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 6.75 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4406.51 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 40.70 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 14694.72 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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