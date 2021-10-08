مال وأعمال

الرئيس السيسي يتفقد العمل بامتداد طريقي وصلة ام القمر وخدمة المحاجر

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة ام القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالي قطاعات بطول 102 كم.

كما يهدف طريق ام القمر الي تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الاخري مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار اعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية العين السخنة، وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع، كما حرص سيادته علي كتابة كلمات التقدير علي لوحة المشروع جاء بها : “خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين”.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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