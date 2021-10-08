- 1/3
- 2/3
- 3/3
روسيا اليوم _ اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن نهاية جائحة كورونا باتت قريبة، مؤكدا أن ذلك بسبب اللقاحات المضادة للوباء.
وأضاف دراجي في حديث عبر اتصال بالفيديو مع قمة “B20” اليوم الجمعة أن “قمة اليوم فرصة ممتازة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص على المستوى المتعدد الأطراف، وهذا ضروري لضمان انتعاش قوي ومنصف ومستدام من الوباء ولمواجهة التحديات الأخرى في عصرنا بما في ذلك تغير المناخ”.
وتابع أن “التطور السريع للقاحات الفعالة ضد وباء كوفيد 19، يظهر كيف يمكن للتعاون بين الحكومات والشركات، وما يعني حرفيا إنقاذ الأرواح، بدأت الجهود البحثية لشركات الأدوية فور اكتشاف الحالات الأولى للوباء فشكرا لكم”، مشيرا إلى أن “ببراعة القطاع الخاص أصبحت اللقاحات جاهزة بعد فترة وجيزة بينما يستغرق إنتاجها عادة حوالي عشر سنوات”.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن “حملة التلقيح الشاملة أصبحت ممكنة بعد عام واحد فقط، وقد قدمت الحكومات من جانبها منحا سخية لتمويل الأعمال المختبرية والتجارب السريرية وإنتاج اللقاحات كما خصص القطاع العام مبالغ كبيرة لمشتريات طويلة الأجل حمت الصناعة من الإفلاس”.
وقال دراجي: “قمنا حتى الآن بإدارة أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وقد ساعدتنا جهودنا المشتركة بإبقاء الوباء تحت السيطرة في بلدان عديدة، ومنحنا الأمل في أن نهايته وشيكة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الإيطالي: نهاية جائحة كورونا اقتربت أخيرا بفضل اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.